Tahnoon bin Zayed preside la reunión del Consejo de Asuntos de Inversión

ABU DABI, 22 de junio de 2026 (WAM) – En presencia de Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, y de Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi, Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi, presidió la reunión del Consejo de Asuntos de Inversión, organismo que opera bajo la supervisión del Consejo Supremo de Asuntos Financieros y Económicos.

Durante la reunión se examinaron las últimas tendencias y acontecimientos económicos a escala regional y mundial, así como las perspectivas económicas y las oportunidades de inversión que surgen de los desafíos actuales en diversos sectores.

Tahnoon bin Zayed destacó la importancia del papel que desempeña el Consejo Supremo de Asuntos Financieros y Económicos en la revisión, elaboración y aprobación de las políticas generales relacionadas con los asuntos financieros, de inversión, económicos, petroleros y de recursos naturales de Abu Dabi.

Asimismo, subrayó la función del consejo en la supervisión de los mecanismos operativos de las entidades estratégicas de inversión vinculadas a él, reforzando la coherencia entre su desempeño, sus planes y la orientación general del emirato.

En el transcurso de la reunión, el consejo revisó los resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026 de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA), Mubadala Investment Company, L’IMAD Holding Company y la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC).

El consejo también analizó las previsiones económicas regionales y mundiales, sus implicaciones para el clima de inversión y las oportunidades y desafíos que plantean para el próximo periodo.

Además, se revisaron las principales inversiones ejecutadas desde comienzos de año, así como las orientaciones y planes de inversión previstos para la segunda mitad de 2026, con el objetivo de garantizar rendimientos sostenibles, reforzar la diversificación de las inversiones y aumentar su resiliencia.

La reunión también abordó las últimas novedades relacionadas con las actividades y operaciones desarrolladas por el consejo tanto en la región como en distintos mercados internacionales.

Al encuentro asistieron también Hamed bin Zayed Al Nahyan, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Sultan Ahmed Al Jaber y Kamal Almaazmi.