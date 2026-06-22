Dubai Humanitarian facilita un tercer puente aéreo para apoyar la respuesta al brote de ébola en la RDC

DUBÁI, 22 de junio de 2026 (WAM) – Por directrices de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, Dubai Humanitarian (DXBH) ha facilitado un tercer puente aéreo humanitario en apoyo a la respuesta frente al brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), en estrecha coordinación con la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas de la Comisión Europea (DG ECHO).

El vuelo de ayuda partió de Dubái y aterrizó en Entebbe (Uganda) el 21 de junio de 2026, transportando 76,2 toneladas métricas de suministros humanitarios esenciales destinados posteriormente a las comunidades afectadas en la RDC.

La carga, trasladada a bordo de una aeronave del Dubai Royal Air Wing, incluía kits de higiene, galletas enriquecidas, tiendas de campaña, dos vehículos y materiales para apoyar entierros seguros y dignos. Los suministros fueron movilizados por miembros de la comunidad de Dubai Humanitarian, entre ellos el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas del Programa Mundial de Alimentos (WFP-UNHRD), UNICEF y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

El valor total de la carga humanitaria ascendió a 223.150 dólares, mientras que el transporte aéreo fue proporcionado por Dubai Humanitarian, con un coste logístico estimado de 270.000 dólares.

Giuseppe Saba, consejero delegado y miembro del consejo de administración de Dubai Humanitarian, afirmó: «Este tercer puente aéreo refleja el compromiso del liderazgo de Emiratos Árabes Unidos y el apoyo continuo del Gobierno de Dubái para posibilitar una acción humanitaria rápida en tiempos de crisis. Agradecemos la sólida coordinación con la Unión Europea y la cooperación de nuestros socios, cuyos esfuerzos conjuntos permiten responder con rapidez a las emergencias y llegar a las comunidades que más lo necesitan».

«Mientras la comunidad humanitaria internacional trabaja sin descanso junto a las autoridades locales y los equipos de primera línea para contener este mortal brote, Dubai Humanitarian mantiene su firme compromiso de apoyar a sus miembros y socios mediante las capacidades logísticas, los mecanismos de coordinación y la plataforma de colaboración que ofrecemos. Facilitar una asistencia humanitaria oportuna es el núcleo de nuestra labor, especialmente durante emergencias complejas como la actual respuesta al ébola», añadió Saba.

La operación se enmarca en la creciente coordinación estratégica entre Dubai Humanitarian y la DG ECHO, tras el acuerdo administrativo firmado entre ambas entidades en 2025.

A través de su ecosistema humanitario y de sus alianzas estratégicas, Dubai Humanitarian sigue desempeñando un papel fundamental para que la comunidad humanitaria internacional pueda proporcionar asistencia vital a poblaciones vulnerables en todo el mundo.