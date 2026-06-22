Maqsoud Kruse participa en reuniones de alto nivel en el Parlamento Europeo

BRUSELAS, 22 de junio de 2026 (WAM) – Maqsoud Kruse, enviado del ministro de Asuntos Exteriores para la Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo, participó en una serie de reuniones de alto nivel celebradas en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Los debates, en los que participaron varios eurodiputados, asesores políticos y representantes de distintas comisiones parlamentarias, se centraron en la lucha contra el extremismo y el terrorismo y en sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad de las sociedades.

Kruse expuso la visión de Emiratos Árabes Unidos para combatir el extremismo y el terrorismo. Explicó que el extremismo es, en esencia, una ideología, mientras que el terrorismo es una conducta derivada de dicha ideología, por lo que las intervenciones en los ámbitos intelectual, cultural y social constituyen un componente esencial de cualquier estrategia eficaz para hacer frente al extremismo.

Asimismo, subrayó que el enfoque de los EAU se basa en abordar las causas profundas del extremismo, combatir los discursos de odio y la incitación, promover los valores de ciudadanía, tolerancia y convivencia, y proteger el pluralismo.

La sesión contó con una amplia participación de los miembros del Parlamento Europeo presentes. Varios de los intervinientes destacaron la importancia de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el extremismo y el terrorismo, así como de intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de prevención del extremismo y protección de las sociedades.

Los debates también abordaron los desafíos relacionados con la propagación de discursos de odio y contenidos extremistas a través de las plataformas digitales, y pusieron de relieve el papel de las instituciones educativas y comunitarias en la promoción de los valores de convivencia e integración. Los participantes elogiaron igualmente las experiencias e iniciativas destinadas a fomentar la tolerancia y fortalecer la cohesión social.