Los EAU condenan enérgicamente el tiroteo en una escuela del centro de Filipinas

ABU DABI, 22 de junio de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos el tiroteo registrado en una escuela de la ciudad de Tacloban, en Filipinas, que causó varios muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la firme condena de los EAU a este tipo de actos criminales y su rechazo categórico a todas las formas de violencia y extremismo que buscan socavar la seguridad y la estabilidad.

Asimismo, el ministerio expresó sus más sinceras condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con el Gobierno y el pueblo de Filipinas, y trasladó sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos.