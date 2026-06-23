El sistema tributario de los EAU adopta soluciones inteligentes y proactivas al servicio de la sociedad

ABU DABI, 23 de junio de 2026 (WAM) – La Autoridad Tributaria Federal (FTA) está aplicando un modelo avanzado y proactivo para el desarrollo del sistema fiscal, la legislación y los servicios al contribuyente, basado en el uso de inteligencia artificial y tecnologías avanzadas para simplificar los procedimientos, reducir los requisitos administrativos y acelerar la tramitación de las operaciones.

La estrategia de la autoridad para incorporar la inteligencia artificial a la gestión tributaria se deriva de los objetivos de su Estrategia de IA, alineada con la Estrategia de Inteligencia Artificial de los EAU 2031 y con la agenda gubernamental de transformación digital, contribuyendo así a mejorar la eficiencia y la experiencia de los usuarios.

Abdulaziz Mohammed Al Mulla, director general de la Autoridad Tributaria Federal, afirmó que la institución emplea aplicaciones de inteligencia artificial en diversas actividades y procedimientos fiscales, especialmente en el análisis de datos, la evaluación de riesgos, la mejora de la gestión de solicitudes y la automatización de procesos.

Al Mulla explicó que la autoridad sigue un enfoque integral para desarrollar e implantar casos de uso de inteligencia artificial. El proceso comienza con la identificación de oportunidades basadas en las mejores prácticas internacionales y en talleres con las distintas unidades de negocio, continúa con la evaluación de la preparación de los datos y su alineación con las prioridades estratégicas, y avanza mediante una implementación gradual que va desde las pruebas de concepto hasta la puesta en marcha completa, priorizando las iniciativas de mayor valor y viabilidad.

El servicio de devolución del IVA para ciudadanos emiratíes que construyen una nueva vivienda constituye uno de los hitos más relevantes en la transición desde la digitalización hacia un modelo proactivo. La autoridad puso en marcha este servicio a través de la aplicación inteligente Maskan, mediante la cual se genera automáticamente una solicitud de devolución una vez emitido el certificado de finalización de obra o el permiso de construcción por parte del municipio correspondiente. El ciudadano recibe entonces una notificación por mensaje de texto y correo electrónico para completar los trámites de forma electrónica.

Entre las aplicaciones más recientes de inteligencia artificial incorporadas a este servicio figura la verificación automática de los importes a devolver y de los números de registro fiscal de los proveedores. Además, se han automatizado diversos procedimientos relacionados con la gestión de solicitudes, lo que mejora la precisión operativa y agiliza el reembolso de los impuestos.

Los datos de las facturas se incorporan automáticamente a la cuenta del ciudadano una vez emitidas por un proveedor registrado. Asimismo, las facturas se consolidan en un único expediente y se han reducido los campos relacionados con la información bancaria gracias a la integración con el Banco Central de los EAU, lo que facilita el uso del servicio y mejora su eficiencia.

Los resultados de estas mejoras se reflejan en el rendimiento del sistema. El valor de las devoluciones de IVA concedidas a ciudadanos bajo el programa de construcción de nuevas viviendas alcanzó aproximadamente los 3.720 millones de dirhams (unos 930 millones de euros) desde el lanzamiento del servicio hasta finales de marzo de 2026. El aumento del número de beneficiarios también pone de manifiesto el éxito de los esfuerzos continuos de desarrollo de la autoridad y el incremento de la concienciación fiscal derivado de sus programas informativos.

La transformación digital también se ha extendido al sector turístico mediante el sistema digital de devolución del IVA para turistas, que ha experimentado mejoras continuas, incluyendo facturas digitales y terminales de autoservicio instalados en puntos de salida del país, hoteles y centros comerciales, ofreciendo una experiencia más rápida y fluida a los visitantes que cumplen los requisitos.

Estos terminales permiten tramitar automáticamente las devoluciones, mientras que su rendimiento se evalúa de manera constante mediante diversos indicadores clave. Entre ellos destaca el índice de disponibilidad del sistema, que alcanzó el 100 % durante el primer trimestre de 2026, frente al 99,99 % registrado en 2025.

El tiempo medio de procesamiento de las solicitudes de devolución se situó en un minuto y diez segundos durante el primer trimestre de 2026, reflejando la eficiencia de los sistemas digitales empleados por la autoridad.

La plataforma EmaraTax se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de esta transformación digital como sistema unificado para la gestión electrónica de los servicios fiscales, facilitando el registro, la presentación de declaraciones tributarias y el pago de obligaciones fiscales.

Paralelamente al desarrollo de los servicios digitales, la autoridad ha seguido impulsando el cumplimiento tributario mediante la emisión de aclaraciones y guías fiscales, así como la organización de eventos presenciales y virtuales y programas de formación en línea, en consonancia con la expansión del sistema fiscal.

En otro ámbito de desarrollo, la implantación del modelo escalonado por volumen para el impuesto especial sobre las bebidas azucaradas demuestra cómo el sistema tributario se utiliza para respaldar objetivos más amplios de salud pública.

Bajo este modelo, el impuesto se calcula en función del contenido de azúcar y otros edulcorantes presentes en los productos, incentivando así la expansión de alternativas con menor contenido de azúcar.

En este sentido, Al Mulla destacó que los EAU fueron uno de los primeros países de la región en aplicar un mecanismo de cálculo del impuesto especial sobre las bebidas azucaradas basado en este modelo escalonado.

Según explicó, la medida alentará a los fabricantes a reducir el contenido de azúcar en sus productos para disminuir la carga fiscal, mejorar las formulaciones y aumentar la oferta de opciones más saludables.

Asimismo, señaló que el sistema de registro de productos, basado en las tecnologías más avanzadas de inteligencia artificial a través de la plataforma EmaraTax, ha facilitado la inscripción de bebidas azucaradas bajo el nuevo mecanismo, combinando una aplicación eficiente de la normativa tributaria con el apoyo a los objetivos sanitarios asociados a este tipo de impuestos.