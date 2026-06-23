Los líderes de los EAU felicitan al presidente electo de Colombia por su victoria en las elecciones presidenciales

ABU DABI, 23 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia.

Asimismo, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de felicitación al presidente electo colombiano.