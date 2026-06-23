Los líderes de los EAU felicitan al gran duque de Luxemburgo con motivo de la Fiesta Nacional

ABU DABI, 23 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al gran duque Guillermo de Luxemburgo con motivo de la Fiesta Nacional de su país.
Asimismo, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de felicitación al gran duque y al primer ministro, Luc Frieden, con motivo de la celebración.