Khaled bin Mohamed bin Zayed inaugura la estación ferroviaria de pasajeros de la Ciudad Mohamed bin Zayed y asiste a la presentación de la red ferroviaria de pasajeros de los EAU

ABU DABI, 23 de junio de 2026 (WAM) – Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi, inauguró la estación ferroviaria de pasajeros de la Ciudad Mohamed bin Zayed, en Abu Dabi, y asistió a la presentación oficial de la red ferroviaria de pasajeros de Emiratos Árabes Unidos, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 30 de septiembre de 2026.

Durante la visita, recorrió las principales instalaciones y servicios de la estación y examinó sus sistemas de gestión de información y los procedimientos de preparación operativa.

Asimismo, recibió información detallada sobre la avanzada infraestructura de la estación, los planes futuros para aumentar su capacidad, las medidas destinadas a facilitar el flujo de pasajeros durante las horas punta y las soluciones inteligentes y servicios de atención al cliente diseñados para garantizar los más altos niveles de eficiencia operativa y excelencia en el servicio.

Khaled bin Mohamed bin Zayed destacó que el proyecto ferroviario de pasajeros refleja la visión de los EAU de desarrollar una red de transporte plenamente integrada, capaz de reforzar la conectividad entre los emiratos, impulsar el crecimiento sostenible mediante el movimiento eficiente de personas y mercancías y abrir nuevas oportunidades para la inversión, el turismo y el desarrollo urbano.

Asimismo, subrayó que se trata de una inversión estratégica que contribuye a los Projects of the 50 mediante la creación de infraestructuras de categoría mundial, al tiempo que fortalece el proceso integral de desarrollo del país y refuerza su competitividad y proyección internacional a largo plazo.

Por su parte, Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos y presidente de Etihad Rail, afirmó que la red ferroviaria de pasajeros constituye un hito transformador en el desarrollo del ecosistema nacional de transporte de los EAU, al incorporar las tecnologías e innovaciones más avanzadas para ofrecer un sistema de movilidad moderno, seguro y altamente eficiente.

Añadió que la red de estaciones, junto con su integración fluida con otros medios de transporte, mejorará la conectividad entre ciudades y destinos clave, proporcionando a los pasajeros opciones de viaje más cómodas y flexibles que respondan a las necesidades cambiantes de la sociedad y apoyen el rápido desarrollo urbano del país.

El lanzamiento de la red ferroviaria de pasajeros marca una nueva etapa en el desarrollo de las infraestructuras emiratíes, al ir más allá del transporte convencional para establecer una conectividad urbana y económica integrada entre centros de población, polos económicos y destinos turísticos de todo el país.

Una fase operativa inicial de los servicios ferroviarios de pasajeros entre Abu Dabi y Fujairah comenzará el 30 de junio de 2026, reduciendo el tiempo de viaje a tan solo una hora y 45 minutos.

Las estaciones ferroviarias de Dubái y Al Dhaid abrirán sus puertas con el lanzamiento oficial de la red el 30 de septiembre de 2026, seguidas por las estaciones de Al Dhafra el 30 de diciembre del mismo año.

La ruta quedará completada con la apertura de la estación ferroviaria de Sharjah el 30 de marzo de 2027.

Como parte de la siguiente fase del proyecto, se llevarán a cabo estudios de viabilidad para evaluar la ampliación de la red ferroviaria de pasajeros a otros emiratos, avanzando así en la visión de un sistema nacional de transporte completamente integrado.

Las tarifas para la ruta Abu Dabi-Fujairah partirán de 55 dirhams para la clase Comfort y de 120 dirhams para la clase Premium. La flota estará compuesta por 13 trenes, cada uno con capacidad para hasta 400 pasajeros. Los usuarios podrán reservar sus viajes y adquirir billetes a través de distintos canales, incluida la aplicación móvil y la página web oficial de Etihad Rail, a partir del 23 de junio de 2026.

La puesta en marcha de los servicios ferroviarios de pasajeros llega menos de cinco años después de que los EAU anunciaran, en 2021, su visión para desarrollar el Programa Ferroviario de los EAU, que incluye este proyecto como parte de los Projects of the 50.

La finalización de la iniciativa antes de lo previsto demuestra la capacidad del país para ejecutar rápidamente grandes proyectos nacionales de infraestructura, transformar visiones estratégicas de largo plazo en resultados tangibles y generar nuevas oportunidades para ciudadanos, empresas e inversores.

Los servicios de pasajeros serán operados por Etihad Rail Passenger Services, una empresa conjunta entre Etihad Rail y Keolis, uno de los principales operadores mundiales de transporte de pasajeros. Esta alianza combina la experiencia internacional en operaciones ferroviarias con las capacidades nacionales de gestión del transporte para ofrecer un modelo operativo de excelencia que mejore la calidad del servicio y garantice una experiencia de viaje de nivel mundial.

Las estaciones ferroviarias también ofrecerán una amplia experiencia de hospitalidad, con cafeterías, restaurantes, comercios y varias marcas internacionales, además de opciones de restauración a bordo, proporcionando una experiencia de viaje integral que combine comodidad y conveniencia para ciudadanos, residentes, visitantes e inversores, de acuerdo con los más altos estándares del sector del transporte y la logística.

El Programa Ferroviario de los EAU refleja la visión del país de construir un ecosistema nacional de transporte integrado que actúe como motor clave del desarrollo económico y social sostenible a través de tres pilares fundamentales: el transporte de mercancías, los servicios ferroviarios de pasajeros y las soluciones integradas de movilidad.

En colaboración con sus socios del sector de la movilidad, Etihad Rail continúa desarrollando un ecosistema de transporte perfectamente conectado que integra múltiples modos de desplazamiento, refuerza la competitividad de los EAU como centro logístico y económico global, mejora la eficiencia de las cadenas de suministro y fortalece la conectividad entre los mercados locales y regionales mediante soluciones de transporte sostenibles alineadas con los objetivos de la Estrategia de Cero Emisiones Netas 2050 de los EAU.