Emirates obtiene el premio a la Mejor Aerolínea del Mundo en los Business Traveller Middle East Awards 2026

DUBÁI, 23 de junio de 2026 (WAM) – Emirates ha sido galardonada con tres premios en los Business Traveller Middle East (BTME) Awards 2026, alzándose con el reconocimiento más prestigioso del sector, el de Mejor Aerolínea del Mundo, además de los premios a la Mejor Primera Clase y a la Mejor Sala VIP de Aeropuerto de Oriente Próximo por su First Class Lounge en el Aeropuerto Internacional de Dubái.

Los Business Traveller Middle East Awards, que se celebran desde hace años, figuran entre los galardones más prestigiosos de la industria de los viajes en la región y reconocen la excelencia en el sector de los viajes de negocios. Los ganadores son elegidos mediante nominaciones y votaciones realizadas por los lectores de Business Traveller Middle East.

El vicepresidente adjunto y director comercial de Emirates, Adnan Kazim, recogió los premios en nombre de la aerolínea.

Estos reconocimientos reflejan el compromiso de Emirates con la mejora continua de la experiencia del cliente, tanto a bordo como en tierra.

Mientras avanza el programa de modernización integral de 219 aeronaves Airbus A380 y Boeing 777, la compañía continúa acelerando la renovación de su flota. Paralelamente, las nuevas entregas de Airbus A350 incorporan los últimos productos de cabina y tecnologías de la aerolínea a una parte cada vez mayor de su red mundial, que abarca cerca de 140 destinos.

Los aviones renovados y los nuevos Airbus A350 ya operan en más de 70 destinos de la red global de Emirates.

La compañía también ha comenzado recientemente a ofrecer conectividad mediante Starlink a bordo y, una vez completada la implantación, contará con la mayor flota internacional de fuselaje ancho equipada con esta tecnología en el mundo.

Hasta la fecha, 36 aeronaves ya disponen de este servicio de conexión de alta velocidad, que permite a los pasajeros reproducir contenidos en streaming, jugar, realizar llamadas, trabajar y utilizar redes sociales durante todo el vuelo.

Asimismo, Emirates ha lanzado recientemente un seguro integral de viaje, una iniciativa pionera en el sector que ofrece a los viajeros una mayor tranquilidad y protección durante sus desplazamientos.