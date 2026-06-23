El presidente de Emiratos recibe a una delegación de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi con motivo de su 50.º aniversario

ABU DABI, 23 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a una delegación de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA, por sus siglas en inglés) con motivo del 50.º aniversario de la creación de la entidad.

El mandatario felicitó a la delegación por esta efeméride y expresó su reconocimiento por los esfuerzos realizados para consolidar la posición de ADIA entre las principales instituciones de inversión del mundo. Asimismo, rindió homenaje a la generación pionera que fundó la entidad y a todas las personas cuya dedicación y visión contribuyeron a su crecimiento y éxito durante las últimas cinco décadas.

El jeque Mohamed destacó también el papel de ADIA en el apoyo a la visión de desarrollo de Emiratos Árabes Unidos, al considerarla uno de los principales motores de la diversificación económica del país y del crecimiento orientado al futuro.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; así como varios jeques y altos funcionarios.