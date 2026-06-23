Los líderes de Emiratos expresan sus condolencias al emir de Catar por las víctimas del incidente en la zona industrial de Ras Laffan

ABU DABI, 23 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, por las víctimas del incidente ocurrido en una fábrica de la zona industrial de Ras Laffan, que causó varios fallecidos y heridos.

El mandatario expresó además sus deseos de una pronta recuperación para los lesionados.

Por su parte, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de condolencias al emir de Catar.