El presidente de Emiratos recibe al jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Kuwait

ABU DABI, 23 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al teniente general Khaled Darraj Al Shuraian, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Kuwait, en el marco de la cooperación militar continua entre ambos países.

Durante la reunión, ambas partes revisaron la cooperación y la coordinación militar entre Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, además de abordar diversas cuestiones de defensa y seguridad de interés común. Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre acontecimientos y asuntos relacionados con los ámbitos militar y de seguridad.

Los participantes subrayaron la importancia de seguir reforzando la cooperación bilateral de manera que responda a los intereses compartidos y contribuya a fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región.