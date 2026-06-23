El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Emiratos recibe a su homólogo kuwaití

ABU DABI, 23 de junio de 2026 (WAM) — El teniente general Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos, recibió al teniente general Khaled Darraj Al Shuraian, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Kuwait, en el marco de la cooperación militar continua entre ambos países.

Durante el encuentro, las dos partes abordaron fórmulas para reforzar y ampliar la cooperación militar conjunta, con el objetivo de elevar el nivel de preparación operativa y la eficiencia, así como de fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre las fuerzas armadas de los dos Estados.