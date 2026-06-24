Mansour bin Zayed dicta una resolución sobre el alojamiento privado de internos en Abu Dabi

ABU DABI, 24 de junio de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, en su calidad de presidente del Departamento Judicial de Abu Dabi, ha emitido una resolución que establece la política, las condiciones y los criterios que regulan el alojamiento de internos en espacios privados dentro de los centros penitenciarios y de rehabilitación del emirato.

La resolución constituye una medida regulatoria pionera en la región, destinada a reforzar los valores de atención humanitaria y a fortalecer el apoyo psicológico y social a los reclusos. Asimismo, establece un marco integral de rehabilitación que combina las garantías legales con un entorno específico de reinserción adaptado a determinadas categorías de internos, con el objetivo de favorecer su integración en la sociedad.

La medida se enmarca en los esfuerzos continuos por proporcionar atención especializada a los casos que requieren un mayor apoyo rehabilitador, contribuyendo a promover la estabilidad psicológica de los internos y permitiéndoles aprovechar de manera constructiva el tiempo de cumplimiento de sus condenas para su desarrollo personal y rehabilitación.

Según la resolución, estas disposiciones se aplicarán de forma voluntaria a los internos condenados por delitos menores y delitos financieros. Además, se otorga al presidente del Comité de Política de Centros Penitenciarios y de Rehabilitación del Departamento Judicial de Abu Dabi la facultad de autorizar excepciones para personas condenadas por delitos graves cuando así lo exija el interés público.