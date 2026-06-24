Mohammed bin Rashid dicta un decreto sobre el consejo de administración de la Corporación Inmobiliaria de Dubái, presidido por Maktoum bin Mohammed

DUBÁI, 24 de junio de 2026 (WAM) — En su calidad de gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, ha emitido el Decreto n.º 16 de 2026 relativo al consejo de administración de la Corporación Inmobiliaria de Dubái, que estará presidido por el jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái.
De acuerdo con el decreto, Hesham Abdullah Al Qassim ocupará el cargo de vicepresidente del consejo. Los demás miembros del órgano serán Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini, Rashid Mohammed Rashid Al Mutawa, Shoaib Mir Hashem Khoory, Abdulaziz Mohammed Al Mulla y Rashed Ali bin Obood Al Falasi.
El decreto entra en vigor desde la fecha de su emisión y será publicado en el Boletín Oficial.