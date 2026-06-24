El equipo médico indonesio continúa atendiendo a pacientes palestinos en el Hospital Flotante de Emiratos

AL ARISH, 24 de junio de 2026 (WAM) — El equipo médico indonesio continúa prestando servicios de atención sanitaria a pacientes y heridos palestinos en el Hospital Flotante de Emiratos Árabes Unidos, donde trabaja junto al personal médico emiratí en un modelo que refleja el espíritu de cooperación y coordinación entre los distintos equipos participantes.

El equipo indonesio está integrado por un destacado grupo de médicos y especialistas de diversas áreas médicas y quirúrgicas, entre ellas cirugía ortopédica, cirugía general, anestesiología, fisioterapia y enfermería. Todos ellos operan dentro de un sistema integrado destinado a ofrecer atención sanitaria conforme a los más altos estándares profesionales y humanitarios.

Los miembros del equipo médico indonesio expresaron su satisfacción por participar en esta misión humanitaria y señalaron que trabajar junto al personal sanitario emiratí constituye una experiencia valiosa que favorece el intercambio de conocimientos y refuerza la cooperación en la atención a pacientes y heridos procedentes de la Franja de Gaza.

El Hospital Flotante de Emiratos también mantiene su compromiso de ofrecer un entorno de trabajo positivo y de apoyo para los equipos médicos mediante reuniones periódicas y programas orientados al bienestar del personal sanitario. Estas iniciativas contribuyen a fortalecer el espíritu de equipo, reducir la presión derivada del trabajo y repercutir positivamente en la calidad de la atención prestada a los pacientes.

El Hospital Flotante de Emiratos sigue desarrollando su misión humanitaria de proporcionar atención médica especializada al pueblo palestino, en el marco de los esfuerzos continuos de Emiratos Árabes Unidos por aliviar su sufrimiento y respaldarlo en diversas circunstancias.