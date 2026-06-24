El presidente de Emiratos recibe al secretario de Estado de Estados Unidos

ABU DABI, 24 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que visita el país como parte de una gira por Oriente Próximo.

Ambas partes revisaron la cooperación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos y analizaron fórmulas para reforzar la coordinación en distintos ámbitos en apoyo de los intereses compartidos.

Durante el encuentro también abordaron diversos asuntos regionales e internacionales de interés común, con especial atención a la situación en Oriente Próximo. En este contexto, el jeque Mohamed bin Zayed y Marco Rubio subrayaron la importancia de seguir consolidando las bases de la seguridad, la estabilidad y una paz duradera en la región.

A la reunión asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; así como varios altos funcionarios.