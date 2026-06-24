Emiratos Árabes Unidos y Jordania abordan el fortalecimiento de la cooperación parlamentaria

BAKÚ, 24 de junio de 2026 (WAM) — Tariq Humaid Al Tayer, primer vicepresidente del Consejo Nacional Federal (FNC) de Emiratos Árabes Unidos, abordó con Mazen Turki Al Qadi, presidente de la Cámara de Representantes del Reino Hachemí de Jordania, las relaciones de cooperación parlamentaria entre ambas instituciones, así como la coordinación y las consultas sobre los asuntos incluidos en la agenda de la 20.ª Conferencia de la Unión Parlamentaria de los Estados Miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (PUIC), que se celebra en la capital de Azerbaiyán, Bakú.

Durante el encuentro, celebrado al margen de la conferencia, ambas partes destacaron la solidez de las históricas relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y el Reino Hachemí de Jordania, así como el continuo desarrollo que experimentan en diversos ámbitos gracias al apoyo y las directrices de los dirigentes de ambos países.

Asimismo, señalaron que esta evolución refleja la profundidad de los vínculos históricos que los unen y el compromiso compartido de reforzar la cooperación y la coordinación en beneficio de los dos pueblos hermanos.

Los interlocutores subrayaron también la importancia de la diplomacia parlamentaria como instrumento para respaldar las relaciones bilaterales y fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación en cuestiones de interés común, contribuyendo a consolidar la seguridad y la estabilidad, así como a impulsar los esfuerzos en favor del desarrollo sostenible a escala regional e internacional.

Ambas partes reiteraron su firme compromiso con el apoyo a la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales, el mantenimiento del flujo ininterrumpido del suministro energético y la estabilidad de la economía mundial. Asimismo, advirtieron de que cualquier obstaculización, cierre o interferencia en la navegación marítima constituye una grave amenaza para la estabilidad de la región y de sus pueblos, la seguridad energética, el comercio, las cadenas de suministro y la seguridad alimentaria mundial, además de representar una clara vulneración del derecho internacional y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

Finalmente, ambas delegaciones coincidieron en la importancia de reforzar la cooperación parlamentaria entre el Consejo Nacional Federal y la Cámara de Representantes de Jordania, intercambiar experiencias y buenas prácticas parlamentarias y mantener la coordinación y las consultas sobre diversos asuntos de interés común en los foros parlamentarios regionales e internacionales. Destacaron que estos esfuerzos contribuirán a reforzar la eficacia de la acción parlamentaria conjunta y a promover y consolidar los valores del diálogo y la cooperación entre los parlamentos.