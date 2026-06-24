La Universidad de Sharjah asciende 45 puestos en la clasificación QS World University Rankings 2027

SHARJAH, 24 de junio de 2026 (WAM) — La Universidad de Sharjah (UoS) ha escalado 45 posiciones en la clasificación QS World University Rankings 2027, al situarse en el puesto 283 del mundo, frente al 328 que ocupaba el año anterior.

Este avance responde a mejoras significativas en varios indicadores, especialmente en el número de citas por profesor, así como en la reputación académica, la reputación entre los empleadores y la red internacional de investigación.

El rector de la universidad, Esameldin Agamy, atribuyó estos resultados a la visión del jeque Sultan bin Ahmed Al Qasimi, vicegobernante de Sharjah y presidente de la institución, centrada en reforzar la infraestructura de investigación, apoyar al profesorado, ampliar las alianzas internacionales y vincular la producción científica con cuestiones de relevancia local y global.

Agamy destacó especialmente el indicador de citas por profesor, en el que la Universidad de Sharjah ascendió 163 posiciones hasta situarse en el puesto 199 del mundo, una clasificación que refleja el impacto de sus investigaciones en la comunidad académica internacional.

La universidad también mejoró 47 puestos en el indicador de reputación académica, hasta el lugar 393, y avanzó 14 posiciones en reputación entre los empleadores, hasta el puesto 397. Ambos indicadores se elaboran a partir de amplias encuestas internacionales dirigidas a académicos y empleadores. En el apartado de redes internacionales de investigación, la institución subió 16 posiciones, hasta ocupar el puesto 243.

En cuanto a la diversidad internacional, la Universidad de Sharjah mantuvo una posición destacada al situarse en el décimo lugar del mundo en el indicador de profesorado internacional, cinco puestos por encima del año anterior, lo que refleja su capacidad para atraer talento académico de distintos países.

La clasificación QS World University Rankings, una de las referencias internacionales más utilizadas en el ámbito de la educación superior, evaluó 8.808 instituciones en su edición de 2027 y publicó el ranking de 1.504 universidades de 106 países, entre ellas 12 de Emiratos Árabes Unidos.