El Banco Central de Emiratos impone una multa de 20 millones de dirhams a la sucursal de un banco extranjero

ABU DABI, 24 de junio de 2026 (WAM) — El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto una sanción económica de 20 millones de dirhams (unos 5,4 millones de dólares) a la sucursal de un banco extranjero, de conformidad con las disposiciones del decreto ley federal relativo al Banco Central y a la regulación de las instituciones y actividades financieras, y sus modificaciones.

La sanción se basa en los resultados de las inspecciones realizadas por el CBUAE, que revelaron deficiencias graves y reiteradas en el marco de prevención del blanqueo de capitales, lucha contra la financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales, así como en el cumplimiento del régimen de sanciones por parte de la sucursal de la entidad.

Asimismo, el Banco Central impuso una multa individual de 300.000 dirhams (unos 81.700 dólares) al responsable de Cumplimiento Normativo y de la Unidad de Información sobre Blanqueo de Capitales, también en virtud de las disposiciones del citado decreto ley federal y sus modificaciones, por incumplir las responsabilidades inherentes a su cargo.

A través de sus funciones de supervisión y regulación, el Banco Central de Emiratos Árabes Unidos trabaja para garantizar que todos los bancos, sus responsables autorizados y su personal cumplan la legislación, la normativa y los estándares establecidos por la institución, con el fin de preservar la transparencia y la integridad del sector bancario y del sistema financiero del país.