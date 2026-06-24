Emirates SkyCargo amplía su red de cargueros en Asia Oriental y el Sudeste Asiático

DUBÁI, 24 de junio de 2026 (WAM) — Emirates SkyCargo ha anunciado una ampliación estratégica de sus servicios de carga aérea en Asia Oriental y el Sudeste Asiático, con un aumento de frecuencias y destinos para responder a la creciente demanda de conectividad entre los centros manufactureros de la región y los principales mercados de Oriente Medio, África, Europa y América.

La aerolínea transportó más de 439.000 toneladas de mercancías en vuelos de carga y de pasajeros desde 12 mercados de Asia Oriental y el Sudeste Asiático durante el ejercicio fiscal 2025/26, lo que representa un incremento de aproximadamente el 5 % respecto al ejercicio 2024/25.

Badr Abbas, vicepresidente sénior de la división de Emirates SkyCargo, afirmó: «Asia Oriental y el Sudeste Asiático son centros manufactureros clave para la economía mundial, con una importante contribución en la producción de alta tecnología, las exportaciones de productos perecederos y los flujos globales de comercio electrónico. Al incorporar vuelos adicionales de carga y ampliar nuestra red de cargueros en respuesta a la demanda de los clientes, ofrecemos la conectividad rápida que permite a los exportadores trasladar mercancías de forma ágil y segura a clientes de todo el mundo.

»Emirates SkyCargo ofrece una flexibilidad y una capacidad de elección incomparables, no solo a través de sus servicios de carga hacia 12 ciudades de la región, sino también mediante los vuelos de pasajeros, que aportan capacidad de carga en la bodega de aeronaves de fuselaje ancho desde 25 destinos. Cada semana, los clientes de Asia Oriental y el Sudeste Asiático disponen de más de 12.000 toneladas de capacidad de carga en toda la red mundial de Emirates».

Como parte de esta expansión, Emirates SkyCargo duplicará su capacidad de carga en el aeropuerto de Narita, en Tokio, aumentando sus operaciones de uno a dos vuelos semanales para apoyar a las industrias automovilística, electrónica y farmacéutica de Japón.

La compañía también ha incrementado sus operaciones en Hong Kong hasta alcanzar los 37 vuelos semanales de carga, ofreciendo una mayor flexibilidad a los clientes de uno de los mercados más orientados a la exportación de la región. En el centro de China, Emirates SkyCargo ha ampliado sus operaciones con tres vuelos semanales de carga desde Zhengzhou, conectando el polo industrial de la provincia de Henan con Dubái y los mercados internacionales.

Asimismo, se han reanudado los servicios de carga desde Singapur con un vuelo semanal a Dubái vía Bombay (Mumbai), creando un importante corredor comercial en Asia.

En Taiwán, la compañía duplicará los servicios de carga hacia Taipéi, pasando de uno a dos vuelos semanales para responder al aumento de la demanda de envíos de productos electrónicos de alta tecnología.

La aerolínea sigue registrando una fuerte demanda de su vuelo semanal de carga a Bangkok, que facilita la exportación de productos tecnológicos, perecederos, artículos de moda y bienes de consumo.

También mantiene cuatro vuelos semanales de carga a Hanói, proporcionando a los exportadores vietnamitas un acceso rápido a Dubái, Oriente Medio y los mercados internacionales, especialmente para productos perecederos y otras exportaciones estratégicas.

Además de su red de cargueros, Emirates SkyCargo aprovecha la capacidad de carga de los aviones de pasajeros de fuselaje ancho de Emirates, ofreciendo soluciones de alta frecuencia y gran capacidad a través de más de 320 vuelos semanales en Asia Oriental y el Sudeste Asiático.

La cartera de productos especializados de la compañía incluye Emirates Vulnerable, para el transporte seguro de productos electrónicos de alto valor y lanzamientos comerciales; Emirates Fresh, para productos frescos y perecederos; Emirates Pharma, para medicamentos; y Emirates Vital, destinado a ensayos clínicos y materiales relacionados con la bioinnovación.

Emirates SkyCargo participa además en Air Cargo China 2026, la mayor feria asiática dedicada al transporte aéreo de mercancías y la logística, que se celebra del 24 al 26 de junio. Los visitantes pueden conocer las soluciones y servicios de la compañía en el estand W5.329.