Abdullah bin Zayed conversa por teléfono con la ministra británica de Asuntos Exteriores

ABU DABI, 25 de junio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con Yvette Cooper, ministra de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido.

Durante la llamada, ambas partes abordaron las sólidas relaciones estratégicas entre sus países y analizaron vías para seguir reforzándolas en beneficio de los intereses comunes.

Asimismo, examinaron las perspectivas de cooperación bilateral en diversos ámbitos que contribuyen al desarrollo sostenible y a la prosperidad de sus pueblos.

En el transcurso de la conversación, el jeque Abdullah bin Zayed destacó la solidez de la relación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, así como el compromiso compartido de aprovechar todas las oportunidades disponibles para fortalecer estos vínculos en favor del bienestar y la prosperidad de los pueblos de ambos países amigos.

El jeque Abdullah y Yvette Cooper también intercambiaron opiniones sobre la situación general en la región, los últimos acontecimientos regionales y las formas de reforzar los esfuerzos internacionales destinados a promover la seguridad y la estabilidad tanto a escala regional como mundial.