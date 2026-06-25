Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Mozambique con motivo del Día de la Independencia

ABU DABI, 25 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de Mozambique, Daniel Chapo, con motivo del Día de la Independencia de su país.
Por su parte, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de felicitación al presidente de Mozambique y a la primera ministra, Maria Benvinda Levi, con motivo de la celebración.