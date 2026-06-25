Emiratos expresa su solidaridad con Venezuela y transmite sus condolencias por las víctimas de los dos terremotos

ABU DABI, 25 de junio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó su sincera solidaridad con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron el país y que dejaron un elevado número de fallecidos y heridos, además de importantes daños materiales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como a Venezuela y a su pueblo por esta tragedia. Asimismo, expresó sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.