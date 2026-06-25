Emiratos amplía el visado a la llegada a los ciudadanos de seis países

ABU DABI, 25 de junio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha ampliado su programa de visado a la llegada para incluir a los ciudadanos de seis países y a los familiares que los acompañen.

Según la nueva decisión, los ciudadanos de Indonesia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Kenia y Sudáfrica que sean titulares de pasaportes ordinarios, así como los miembros de su familia que viajen con ellos, podrán obtener un visado a la llegada de 14 o 60 días, siempre que dispongan de un permiso de residencia válido expedido por Estados Unidos, un Estado miembro de la Unión Europea, el Reino Unido, Singapur, Japón, la República de Corea, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. La medida forma parte del marco flexible de entrada y residencia del país y responde al compromiso de Emiratos de facilitar los desplazamientos y ofrecer una experiencia de viaje ágil a los visitantes.

En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la ampliación de los beneficiarios del programa de visado a la llegada refleja el compromiso del país de reforzar las relaciones bilaterales con los países amigos y estrechar los vínculos económicos, culturales y entre sus pueblos. Asimismo, destacó que la iniciativa brindará mayores oportunidades a los ciudadanos de estos seis países para conocer el patrimonio cultural de Emiratos, su oferta turística de primer nivel, su economía dinámica, su atractivo entorno empresarial y sus infraestructuras de referencia internacional.

El ministerio añadió que seguirá colaborando estrechamente con las autoridades nacionales competentes para facilitar la movilidad de los viajeros, simplificar los procedimientos consulares y reforzar la posición de Emiratos Árabes Unidos como destino mundial de referencia para los negocios, la inversión, el emprendimiento y la atracción de talento.

Por su parte, la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria (ICP) señaló que las nuevas modificaciones responden a los esfuerzos continuos por mejorar el sistema de visados del país, ampliar el número de beneficiarios y adaptar sus servicios a las mejores prácticas internacionales en materia de viajes, turismo y movilidad. La autoridad añadió que la decisión también fortalece la cooperación con los países socios y contribuye a consolidar la posición de Emiratos en los indicadores mundiales de competitividad relacionados con la residencia, el turismo y los viajes.

La ICP explicó que, para acogerse al nuevo régimen de visado a la llegada, tanto los solicitantes como los familiares que los acompañen deberán ser nacionales de uno de los seis países incluidos en la medida y disponer de un permiso de residencia válido expedido por Estados Unidos, un Estado miembro de la Unión Europea, el Reino Unido, Singapur, Japón, la República de Corea, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Asimismo, precisó que el visado podrá expedirse por un periodo de 14 o de 60 días, según la modalidad concedida.

La autoridad indicó que el visado de 14 días podrá prorrogarse una sola vez mientras su titular permanezca en Emiratos Árabes Unidos, mientras que el visado de 60 días solo será válido para una única estancia y no podrá renovarse. Una vez expirado cualquiera de los dos visados, el titular deberá abandonar el país. Quienes permanezcan más allá del periodo autorizado estarán sujetos a una multa de 50 dirhams diarios.

La tasa total de expedición asciende a 100 dirhams para el visado de 14 días y a 250 dirhams para el de 60 días.