El Museo del Futuro lanza una convocatoria mundial para diseñar la nueva generación de sus experiencias

DUBÁI, 25 de junio de 2026 (WAM) — El Museo del Futuro ha lanzado una convocatoria internacional abierta para invitar a personas de Emiratos Árabes Unidos y del resto del mundo a aportar ideas y conceptos creativos que contribuyan a diseñar la próxima generación de experiencias inmersivas y contenidos centrados en el futuro.

La iniciativa forma parte de la evolución del museo cuando se aproxima el quinto aniversario de su inauguración. También refleja su compromiso de renovar de forma continua sus experiencias y anticiparse a las transformaciones científicas, tecnológicas y sociales que configurarán el futuro de la humanidad en las próximas décadas.

La propuesta refuerza el papel del Museo del Futuro como plataforma global que reúne a científicos, innovadores, investigadores, expertos en tecnología y agentes del cambio de todo el mundo para explorar ideas audaces, desarrollar soluciones a algunos de los mayores desafíos de la humanidad y crear experiencias inmersivas sobre el futuro de sectores estratégicos y tecnologías emergentes.

El presidente del Museo del Futuro, Mohammad Abdullah Al Gergawi, afirmó: «El Museo del Futuro representa un modelo único de Emiratos Árabes Unidos que convierte la prospectiva en una práctica institucional en la que el conocimiento, la innovación, la tecnología y la imaginación humana se unen para dar forma al mañana».

Añadió: «A diferencia de los museos tradicionales, que documentan el pasado, el Museo del Futuro explora lo que puede llegar a ser el mañana y las oportunidades que ofrecen la ciencia, la tecnología y la innovación para construir un futuro mejor. El museo está comprometido con ofrecer contenidos en constante evolución y orientados al futuro, porque el futuro no es algo que esperamos, sino algo que creamos mediante el conocimiento, la imaginación y la acción».

Al Gergawi continuó: «Emiratos Árabes Unidos ha establecido un modelo global para transformar la prospectiva en estrategias, proyectos, iniciativas y logros concretos. Ahora queremos ampliar la participación en el diseño del futuro porque las ideas capaces de cambiar la vida de las personas pueden surgir de cualquiera, en cualquier lugar del mundo».

Asimismo, explicó que la próxima etapa del museo incorporará una nueva generación de experiencias más profundas, inmersivas e interactivas para explorar las grandes transformaciones científicas y tecnológicas que se espera remodelen las economías, las sociedades y la vida cotidiana durante las próximas décadas.

Al Gergawi añadió: «Involucrar a la comunidad en el diseño de las experiencias del futuro refleja la convicción de Emiratos Árabes Unidos en la colaboración, la apertura y el empoderamiento. Creemos que los mejores futuros se construyen cuando confluyen ideas procedentes de diferentes culturas, disciplinas y experiencias para crear soluciones que beneficien a toda la humanidad».

El museo invita al público de Emiratos Árabes Unidos y del resto del mundo a presentar sus propuestas a través de sus canales oficiales en las redes sociales. Las contribuciones serán evaluadas como parte de los planes de renovación de sus experiencias, exposiciones e iniciativas innovadoras, cuyos detalles se darán a conocer más adelante.

Desde su apertura en febrero de 2022, el Museo del Futuro ha reforzado la posición de Dubái como destino mundial para la reflexión sobre el futuro y la innovación, reuniendo a científicos, investigadores, innovadores, emprendedores y pioneros de la tecnología de todo el mundo, además de ofrecer una plataforma para explorar las oportunidades que los rápidos avances científicos y tecnológicos generan para las personas y las sociedades.