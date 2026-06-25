Abdullah bin Zayed recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Siria

ABU DABI, 25 de junio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió a Asaad Al Shaibani, ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Siria.

Durante la reunión, celebrada en Abu Dabi, ambas partes abordaron las relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Siria, así como las vías para reforzar la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos los sectores económico y de desarrollo, en beneficio de los intereses de ambos países y de sus pueblos.

El jeque Abdullah bin Zayed dio la bienvenida a Asaad Al Shaibani y a la delegación que lo acompañaba, y reiteró el apoyo de Emiratos Árabes Unidos al pueblo sirio y a todos los esfuerzos encaminados a hacer realidad sus aspiraciones de desarrollo, estabilidad y prosperidad sostenible.

Durante el encuentro también se analizó la situación general en la región, incluidos los acontecimientos en Siria y el Líbano. Ambas partes subrayaron la importancia de reforzar los esfuerzos regionales e internacionales para consolidar las bases del desarrollo y la paz en Oriente Próximo, con el objetivo de impulsar una mayor prosperidad y bienestar para los pueblos de la región.