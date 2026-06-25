Emiratos y Francia celebran en París la primera ronda de consultas consulares

PARÍS, 25 de junio de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos participó en la primera ronda de consultas consulares entre Emiratos Árabes Unidos y la República Francesa, celebrada en París, en el marco de los esfuerzos de ambos países por reforzar la cooperación bilateral en materia consular y mejorar la calidad de los servicios prestados a sus ciudadanos.

La delegación emiratí estuvo encabezada por Faisal Eissa Lutfi, secretario adjunto para Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que la delegación francesa fue presidida por Pauline Carmona, directora de Franceses en el Extranjero y Administración Consular del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia.

Al inicio del encuentro, Faisal Eissa Lutfi transmitió los saludos del jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, junto con sus mejores deseos para el éxito de las consultas.

Asimismo, destacó que Emiratos Árabes Unidos y Francia mantienen una larga relación de amistad, cooperación y asociación estratégica en múltiples ámbitos, sustentada en la visión compartida de los dirigentes de ambos países y en su compromiso permanente de fortalecer las relaciones bilaterales de forma que responda a las aspiraciones de progreso y prosperidad de las dos naciones y de sus pueblos.

El secretario adjunto para Asuntos Consulares agradeció también a las autoridades francesas la organización de esta primera ronda de consultas y señaló que la puesta en marcha de este diálogo bilateral refleja el compromiso compartido de ambos países con el desarrollo de servicios consulares innovadores, proactivos y centrados en el ciudadano, aprovechando las últimas tecnologías para responder a las necesidades cambiantes de sus nacionales y mejorar la prestación de estos servicios.

Durante las consultas se analizaron vías para reforzar la cooperación bilateral y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en diversos ámbitos prioritarios, entre ellos los mecanismos de legalización digital de documentos, la mejora de los servicios consulares, el fortalecimiento de la preparación institucional y la ampliación de la cooperación en la gestión de asuntos consulares de interés común.

Estas iniciativas tienen como objetivo ofrecer servicios consulares más eficaces y eficientes, mejorar la experiencia de los usuarios y seguir reforzando las crecientes relaciones bilaterales entre ambos países amigos.