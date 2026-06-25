Los líderes de Emiratos expresan sus condolencias a la presidenta interina de Venezuela por las víctimas de los terremotos

ABU DABI, 25 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de condolencias a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, por las víctimas de los dos terremotos que sacudieron el país y que dejaron varios fallecidos y heridos.
El mandatario expresó además sus deseos de una pronta recuperación para todas las personas lesionadas.
Por su parte, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de condolencias a la presidenta interina, Delcy Rodríguez.