Emiratos se clasifica para la Flota de Oro del Mundial de Optimist en Marruecos

TÁNGER, 25 de junio de 2026 (WAM) — El equipo de vela de Emiratos Árabes Unidos se ha clasificado para la Flota de Oro del Campeonato del Mundo de Optimist, que se disputa en Tánger (Marruecos), consolidando su posición entre las principales selecciones asiáticas del torneo.

La Flota de Oro reúne a los 60 mejores regatistas de un total de 293 participantes procedentes de 73 países.

La selección emiratí logró la clasificación tras firmar sólidas actuaciones en las primeras regatas, un resultado que refleja el continuo desarrollo de la vela en el país y la capacidad del equipo para competir al más alto nivel internacional.

Con siete mangas aún por disputarse, Emiratos buscará mantener la buena dinámica y mejorar su posición en la clasificación general.

El jeque Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Federación de Vela y Remo de Emiratos Árabes Unidos, felicitó al equipo por alcanzar la Flota de Oro y calificó el logro como un hito importante en el desarrollo de una prometedora generación de regatistas capaz de competir en los principales campeonatos internacionales.