El Hospital Flotante de Emiratos en Al Arish realiza cuatro cirugías especializadas a pacientes de Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3

AL ARISH, 26 de junio de 2026 (WAM) — El Hospital Flotante de Emiratos, ubicado en Al Arish, en Egipto, ha realizado cuatro cirugías especializadas a pacientes procedentes de la Franja de Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, como parte de sus continuos esfuerzos médicos y humanitarios para proporcionar tratamiento especializado y atención sanitaria a los palestinos.

Las intervenciones incluyeron la fijación y el tratamiento de fracturas complejas de fémur, pierna y cadera, reconstrucciones óseas mediante injertos, la colocación de dispositivos especializados de fijación externa y diversas intervenciones quirúrgicas para tratar complicaciones derivadas de lesiones y fracturas anteriores.

El equipo médico confirmó el éxito de las operaciones y señaló que los pacientes continúan recibiendo atención, tratamiento y seguimiento en el hospital conforme a planes terapéuticos integrales destinados a acelerar su recuperación, mejorar su calidad de vida y recuperar su movilidad.

Este logro refleja el elevado nivel de preparación médica y especializada del Hospital Flotante de Emiratos, así como su capacidad para tratar casos delicados y complejos mediante equipos médicos cualificados y equipamiento de última generación, que contribuyen a ofrecer tratamientos avanzados a pacientes y heridos procedentes de la Franja de Gaza.

El Hospital Flotante de Emiratos continúa prestando servicios médicos y asistenciales integrales, que incluyen cirugías especializadas, fisioterapia, diálisis y una amplia gama de servicios diagnósticos y terapéuticos, dentro de un sistema sanitario integrado impulsado por Emiratos Árabes Unidos para apoyar al pueblo palestino y aliviar su sufrimiento.

Estas iniciativas se desarrollan en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, mediante la cual Emiratos Árabes Unidos sigue llevando a cabo acciones humanitarias, de ayuda y de asistencia médica en apoyo de la población palestina de la Franja de Gaza, en línea con su firme compromiso de prestar ayuda a quienes la necesitan y acompañarlos en las distintas circunstancias.