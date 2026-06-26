Los líderes de Emiratos felicitan al emir de Catar por el aniversario de su acceso al poder

ABU DABI, 26 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, con motivo del aniversario de su acceso al poder.
Por su parte, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares de felicitación al emir de Catar con motivo de la celebración.