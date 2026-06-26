Abdullah bin Zayed conversa por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán

ABU DABI, 26 de junio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán.

Durante la llamada, ambas partes analizaron la situación general en la región y los últimos acontecimientos registrados tras el acuerdo y la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán.

En este contexto, el jeque Abdullah bin Zayed subrayó la importancia de cumplir plenamente las disposiciones del acuerdo para garantizar el cese inmediato y total de las hostilidades en la región, el respeto a la soberanía de los Estados y a los principios de buena vecindad, el estricto cumplimiento del derecho internacional y la protección de las rutas marítimas y de la libertad de navegación internacional, incluido el mantenimiento del tránsito ininterrumpido de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

Asimismo, expresó su deseo de que las negociaciones en curso den resultados positivos que conduzcan a una seguridad y una estabilidad duraderas en la región.

El jeque Abdullah bin Zayed destacó también que una diplomacia seria y un diálogo responsable siguen siendo la mejor vía para abordar las crisis regionales e internacionales de manera que respondan a las aspiraciones de los pueblos de alcanzar la prosperidad y el desarrollo.