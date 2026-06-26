La última mediación de Emiratos permite el intercambio de 320 prisioneros entre Rusia y Ucrania

ABU DABI, 26 de junio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el éxito de una nueva mediación entre la Federación Rusa y Ucrania, que ha permitido la liberación de 160 prisioneros por cada una de las partes, elevando a 7.791 el número total de personas intercambiadas entre ambos países gracias a las gestiones emiratíes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores elogió la cooperación de Rusia y Ucrania con los esfuerzos de mediación de Emiratos Árabes Unidos en su calidad de mediador internacional de confianza, así como el reconocimiento de ambos países al compromiso emiratí con el apoyo a todas las iniciativas dirigidas a resolver la crisis.

El ministerio subrayó que el éxito de esta mediación, la vigésima quinta hasta la fecha, refleja las sólidas relaciones que Emiratos Árabes Unidos mantiene tanto con la Federación Rusa como con Ucrania.

Asimismo, reiteró el compromiso del país de seguir impulsando todos los esfuerzos encaminados a alcanzar una solución pacífica al conflicto en Ucrania y mitigar las consecuencias humanitarias de la crisis, incluidas las que afectan a los refugiados y a los prisioneros.