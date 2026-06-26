Las autoridades emiratíes informan de la resolución de un fallo técnico en el sistema nacional de alerta temprana

ABU DABI, 26 de junio de 2026 (WAM) — La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres (NCEMA) informó de que ha resuelto un fallo técnico inesperado registrado el viernes por la tarde en el sistema nacional de alerta temprana, que provocó el envío de mensajes de advertencia incorrectos.

En un comunicado, la autoridad explicó que, en cuanto se detectó la incidencia, los equipos especializados activaron de inmediato los procedimientos correctivos previstos en los protocolos establecidos para garantizar la continuidad del servicio y minimizar cualquier posible impacto sobre los usuarios.

La NCEMA y las autoridades competentes pidieron disculpas por el fallo técnico involuntario y expresaron su sincero agradecimiento a la ciudadanía por su comprensión y colaboración durante la gestión de la incidencia.

Asimismo, destacaron el compromiso de la población con el seguimiento de las orientaciones oficiales y la consulta de información procedente de fuentes oficiales, lo que, según señalaron, refleja un elevado nivel de concienciación y responsabilidad social ante este tipo de situaciones.

La autoridad añadió que los organismos competentes insisten en la importancia de abstenerse de difundir información procedente de fuentes no oficiales y de seguir las actualizaciones únicamente a través de los canales autorizados, con el fin de garantizar la veracidad de la información y respaldar la labor de los equipos de preparación y respuesta.