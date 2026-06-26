EAU destina, por directrices del presidente, 10 millones de dólares en ayuda urgente a las víctimas de los terremotos en Venezuela

ABU DABI, 26 de junio de 2026 (WAM) — Por directrices del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, EAU ha anunciado, a través de la Agencia de Ayuda, una respuesta humanitaria urgente para apoyar a los afectados por los dos terremotos que sacudieron la costa norte, cerca de la ciudad de Morón, en Venezuela. EAU ha destinado 10 millones de dólares a las tareas de socorro.

La respuesta de emergencia de EAU refleja su solidaridad humanitaria al asistir a las víctimas de desastres, prestar apoyo a quienes lo necesitan y ayudar a las comunidades afectadas por desastres naturales y crisis en todo el mundo.

La iniciativa tiene como objetivo acelerar las labores de recuperación temprana, promover la estabilidad y cubrir las necesidades esenciales, incluido el suministro de alimentos, material sanitario y diversos tipos de ayuda.

En este contexto, el presidente de la Agencia de Ayuda de EAU, Tareq Ahmed Al Ameri, destacó el papel de liderazgo mundial del país en la respuesta humanitaria y de socorro ante desastres y crisis.

Al Ameri afirmó que esta labor se basa en el legado humanitario del fallecido jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan y está guiada por la visión humanitaria del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cuyo firme compromiso y apoyo constante siguen impulsando la prestación de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por desastres naturales.

Al Ameri señaló que los afectados por los dos terremotos afrontan graves condiciones humanitarias y condiciones de vida críticas, lo que hace imprescindible el envío inmediato de ayuda. Añadió que la Agencia de Ayuda de EAU coordina sus esfuerzos con las autoridades venezolanas y las organizaciones internacionales competentes para garantizar la rápida entrega de alimentos, asistencia médica y material para refugios, atender las necesidades humanitarias más urgentes y contribuir a aliviar el devastador impacto de los terremotos en todas las comunidades afectadas.