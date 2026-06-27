Abdullah bin Zayed y Nawaf Salam abordan las relaciones bilaterales y la situación en Líbano

ABU DABI, 27 de junio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó durante una conversación telefónica con el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, las estrechas relaciones fraternales entre ambos países y las vías para seguir reforzándolas en beneficio de sus intereses comunes.

El jeque Abdullah bin Zayed y Salam analizaron también la evolución de la situación regional y los acontecimientos en Líbano, especialmente tras el anuncio de la firma de un acuerdo marco entre los Gobiernos de Líbano e Israel, patrocinado y respaldado por Estados Unidos.

El jeque Abdullah dio la bienvenida a la firma del acuerdo y elogió los esfuerzos de los Gobiernos libanés e israelí que hicieron posible su conclusión, así como el papel desempeñado por Estados Unidos al impulsar y apoyar el acuerdo, que, según señaló, contribuye a reforzar la seguridad y la estabilidad en la región.

Asimismo, reiteró el pleno respaldo de Emiratos Árabes Unidos a todos los esfuerzos encaminados a garantizar una seguridad y una estabilidad duraderas en la República Libanesa.

El ministro emiratí reafirmó además el firme apoyo de Emiratos Árabes Unidos a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Líbano, así como a todas las iniciativas que contribuyan a la prosperidad y al bienestar del pueblo libanés.