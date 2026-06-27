Abdullah bin Zayed y el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 27 de junio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó durante una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Expatriados de Egipto, Badr Abdelatty, las sólidas relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación y la acción conjunta en favor de sus intereses comunes y de sus aspiraciones compartidas de desarrollo y prosperidad.

El jeque Abdullah y Abdelatty analizaron también la situación general en la región, los últimos acontecimientos regionales y las formas de intensificar los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad, preservar la paz regional y avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Durante la conversación, ambos responsables intercambiaron asimismo puntos de vista sobre diversos asuntos y cuestiones de interés común.