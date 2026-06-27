Emiratos condena enérgicamente los ataques con drones de Irán contra Baréin

ABU DABI, 27 de junio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los ataques con drones lanzados por Irán contra el Reino de Baréin.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía del Reino de Baréin, además de representar una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El ministerio expresó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Reino de Baréin, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar su seguridad y estabilidad.