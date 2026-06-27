Emiratos celebra el acuerdo marco trilateral entre Líbano e Israel facilitado por Estados Unidos

ABU DABI, 27 de junio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha acogido con satisfacción el anuncio de Líbano e Israel sobre la consecución de un acuerdo marco trilateral, facilitado y respaldado por Estados Unidos, y ha elogiado los esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, para hacer posible este acuerdo.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su esperanza de que este avance constituya un paso positivo para favorecer un entorno propicio para la estabilidad regional y subrayó la importancia de mantener una coordinación internacional eficaz que evite una nueva escalada y contribuya a mitigar las consecuencias humanitarias y de seguridad en toda la región.

El ministerio reiteró asimismo la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Estado de Líbano y su apoyo en este momento decisivo, incluidos los esfuerzos para garantizar que las armas permanezcan exclusivamente bajo el control del Estado y para desmantelar las organizaciones terroristas, al considerar que ello constituye un paso fundamental para consolidar la seguridad y la estabilidad nacionales.

Además, Emiratos reafirmó su firme compromiso con la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Líbano, así como su respaldo al pueblo libanés en sus aspiraciones de alcanzar la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad.