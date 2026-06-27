Los presidentes de Emiratos y Líbano abordan por teléfono las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 27 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Líbano, Joseph Aoun, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación entre ambos países en beneficio de sus intereses comunes y de la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

Durante la llamada también analizaron los últimos acontecimientos en Líbano y los esfuerzos en curso para reforzar la seguridad, la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial del país.

El presidente Aoun expresó su agradecimiento al jeque Mohamed bin Zayed por el apoyo brindado por Emiratos Árabes Unidos a Líbano y a su pueblo, y trasladó sus mejores deseos de continuo progreso y prosperidad para el país del Golfo.

Ambos dirigentes examinaron asimismo diversos asuntos regionales de interés común, con especial atención a la evolución de la situación en Oriente Próximo. En este contexto, subrayaron la importancia de continuar los esfuerzos destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad y promover la paz en la región, en apoyo del desarrollo y la prosperidad de sus países y pueblos.