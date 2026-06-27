Emiratos refuerza la ayuda humanitaria para los afectados por la crisis en Líbano

ABU DABI, 27 de junio de 2026 (WAM) — Por directrices del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el país está proporcionando diversa ayuda humanitaria a través de la Agencia de Ayuda de Emiratos (UAE Aid Agency) para asistir a las personas afectadas por la crisis que atraviesa Líbano.

La asistencia refleja la misión humanitaria de Emiratos Árabes Unidos y sus responsabilidades morales con las comunidades y los pueblos afectados por desastres y crisis, así como su compromiso internacional de garantizar una respuesta rápida a las personas damnificadas.

El presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, Tareq Ahmed Al Ameri, reafirmó el papel permanente del país en la respuesta inmediata a crisis, desastres y emergencias en todo el mundo, así como en el apoyo a las comunidades afectadas mediante todo tipo de asistencia humanitaria para facilitar la recuperación temprana y garantizar el acceso a necesidades básicas como alimentos, medicamentos, ropa y alojamiento.

Asimismo, explicó que la agencia suministrará alimentos y otros materiales de ayuda en coordinación con el Alto Consejo de Socorro de Líbano, con el objetivo de garantizar la prestación oportuna de servicios humanitarios esenciales y la rápida distribución de bienes de primera necesidad entre la población afectada.

Por su parte, el embajador de la República Libanesa en Emiratos Árabes Unidos, Tariq Hassan Munaymina, expresó su más sincero agradecimiento al país, a su liderazgo, su Gobierno y su pueblo por el constante apoyo y solidaridad mostrados con el pueblo libanés en toda su diversidad y en todas las circunstancias.

El diplomático elogió además los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos para ayudar a Líbano a afrontar las difíciles condiciones de vida, atender las necesidades más urgentes y avanzar hacia la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad.

Emiratos Árabes Unidos ha mantenido durante años un apoyo constante al pueblo libanés mediante diversas iniciativas humanitarias y de desarrollo, entre ellas la campaña «UAE Stands with Lebanon», que refleja los valores de solidaridad, cooperación y ayuda profundamente arraigados en la sociedad emiratí.