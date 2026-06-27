Emiratos expresa su profunda preocupación por la escalada militar en El Obeid (Sudán)

ABU DABI, 27 de junio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha expresado su profunda preocupación por la continua escalada militar protagonizada por las dos partes enfrentadas en varias zonas de Sudán, entre ellas la ciudad de El Obeid, así como por las víctimas civiles y el agravamiento de la crisis humanitaria.

Emiratos reiteró su firme rechazo a los ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles, y subrayó la necesidad de que ambas partes permitan la salida de todos los civiles y habiliten corredores humanitarios seguros que faciliten su evacuación.

Asimismo, destacó que la prioridad inmediata es alcanzar una tregua humanitaria urgente y un alto el fuego permanente que garantice la protección de la población civil y permita el suministro seguro y sin obstáculos de ayuda humanitaria a todas las zonas afectadas, en un contexto de creciente deterioro de la situación humanitaria.

Emiratos reiteró también su respaldo a los esfuerzos del Quad para lograr una paz sostenible en Sudán, incluido un alto el fuego inmediato e incondicional y una tregua humanitaria urgente que allane el camino hacia un proceso político integral liderado por civiles.

Además, elogió las iniciativas internacionales y regionales en curso, entre ellas los resultados de la Conferencia de Berlín, así como los llamamientos para poner fin a la guerra e iniciar un proceso político amplio encabezado por civiles. En este sentido, reafirmó su pleno apoyo a todas las iniciativas destinadas a aliviar el sufrimiento humanitario y proteger a la población civil.

Por otra parte, Emiratos acogió con satisfacción los esfuerzos del Quinteto en apoyo de un proceso político integral, así como las consultas celebradas en Adís Abeba entre el 3 y el 5 de junio para avanzar en la creación del comité preparatorio de un diálogo inclusivo entre sudaneses.

Finalmente, Emiratos Árabes Unidos reiteró la importancia de priorizar las soluciones políticas y respaldar una transición inclusiva e independiente liderada por civiles, que responda a las aspiraciones del pueblo sudanés de vivir con seguridad, estabilidad y dignidad.