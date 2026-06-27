Etihad Airways inaugura su ruta aérea a Daca

ABU DABI, 27 de junio de 2026 (WAM) — Etihad Airways inauguró el 26 de junio su nueva ruta a Daca con un vuelo operado por un Boeing 777 que partió con todas las plazas vendidas hacia la capital de Bangladés.

La nueva conexión refuerza el comercio y la conectividad del transporte de carga en el corredor del sur de Asia y responde a la sostenida demanda tanto de pasajeros como de servicios logísticos entre Emiratos Árabes Unidos y Bangladés.

El vuelo EY382 despegó de Abu Dabi a las 22.00 horas del 26 de junio y aterrizó a la mañana siguiente en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal, en Daca. La ruta contará con cuatro frecuencias semanales y será operada con aviones Boeing 777 de Etihad, equipados con 28 asientos cama en clase Business y 374 plazas en clase Turista, además de una amplia capacidad de carga en la bodega para atender el creciente volumen de mercancías junto con la demanda de pasajeros.

El consejero delegado de Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmó: «Que nuestro primer vuelo a Daca haya despegado con todas las plazas ocupadas demuestra la fortaleza de los vínculos entre Emiratos Árabes Unidos y Bangladés, así como la sólida demanda que observamos tanto en el segmento de pasajeros como en el de carga en esta ruta. Emiratos alberga una de las mayores comunidades bangladesíes del mundo, y este servicio constituye una conexión directa para las familias que consideran ambos países su hogar, además de servir como puerta de entrada para la diáspora bangladesí que viaja desde los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Norteamérica y el Reino Unido a través de Abu Dabi».