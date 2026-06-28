El presidente de Emiratos transmite sus condolencias a la presidenta interina de Venezuela por las víctimas del terremoto

ABU DABI, 28 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con la presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, para trasladarle sus más sinceras condolencias por las víctimas del reciente terremoto y expresar sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.

El mandatario reafirmó la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Venezuela y con su pueblo en estos momentos difíciles.

Por su parte, la presidenta interina Rodríguez agradeció al jeque Mohamed bin Zayed sus sinceras muestras de solidaridad con el pueblo venezolano y elogió la rápida respuesta humanitaria de Emiratos Árabes Unidos mediante el envío de ayuda tras el terremoto.

Con anterioridad, el jeque Mohamed bin Zayed había ordenado la entrega de 10 millones de dólares en ayuda humanitaria urgente para los afectados por el terremoto en Venezuela, como parte del compromiso de Emiratos Árabes Unidos de apoyar a las poblaciones afectadas por desastres naturales y crisis en todo el mundo.