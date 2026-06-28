Emiratos y Panamá abordan el impulso del comercio, la inversión y las cadenas de suministro en el marco de los UAE Trade Days

CIUDAD DE PANAMÁ, 28 de junio de 2026 (WAM) — El ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, mantuvo reuniones con altos representantes de los sectores público y privado de Panamá para analizar fórmulas destinadas a reforzar la cooperación en materia de comercio e inversión y ampliar las oportunidades de asociación económica entre ambos países, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible, la integración económica y la resiliencia de las cadenas mundiales de suministro.

En los encuentros participó también Mohammed Abdullah bin Khater Al Shamsi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Colombia y embajador no residente ante Panamá.

Al Zeyoudi se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Martínez-Acha; el viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann; la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; el ministro para Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza; el viceministro de Comercio e Industria, Omar Torres; y el presidente interino de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Ashok Nandwani.

Las conversaciones se centraron en el fortalecimiento del comercio bilateral, la inversión y la cooperación económica, así como en la identificación de oportunidades en sectores de interés común y el aprovechamiento de la posición estratégica de Emiratos Árabes Unidos y Panamá en el comercio internacional para facilitar un mayor flujo de inversiones e intercambios comerciales, especialmente en sectores estratégicos.

La visita incluyó además una mesa redonda empresarial que reunió a inversores y líderes empresariales de ambos países para explorar oportunidades en sus respectivos mercados y analizar mecanismos para reforzar las alianzas del sector privado, impulsar los flujos de inversión, ampliar el intercambio comercial y promover un crecimiento económico sostenible.

Al Zeyoudi participó asimismo en un panel titulado «Desarrollo económico y promoción de la conectividad e integración global», celebrado en el marco del Foro de Líderes Mundiales, organizado en Ciudad de Panamá con motivo del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Durante su intervención, destacó que acelerar las inversiones en infraestructuras críticas —como puertos, aeropuertos, redes de transporte y servicios logísticos—, junto con la armonización de los marcos regulatorios, los estándares y los procedimientos aduaneros, resulta esencial para fortalecer la integración económica mundial y garantizar un flujo eficiente del comercio.

Asimismo, afirmó que diversificar las bases de producción, conectar los sistemas digitales y tecnológicos y sincronizar los procedimientos entre los países contribuirá a mejorar la eficiencia del comercio internacional y facilitará el acceso de las economías a los mercados globales.

El ministro y la delegación emiratí visitaron también el Canal de Panamá, la Zona Económica Especial Panamá Pacífico y varias empresas e instituciones económicas para conocer sus actividades e identificar oportunidades de cooperación con compañías de Emiratos.

Al Zeyoudi señaló que Emiratos Árabes Unidos y Panamá desempeñan el papel de dos plataformas estratégicas para el comercio mundial y continúan coordinando esfuerzos para respaldar un sistema comercial internacional basado en normas, facilitar el movimiento fluido de mercancías y reforzar la seguridad y la resiliencia de las cadenas mundiales de suministro.

El ministro añadió que las numerosas reuniones mantenidas por la delegación emiratí reflejan el compromiso compartido de ambos países de elevar las relaciones comerciales y de inversión a un nuevo nivel y ampliar la cooperación en beneficio mutuo y del crecimiento económico sostenible.

También explicó que las conversaciones permitieron identificar oportunidades prometedoras para abrir nuevas vías de colaboración entre los sectores privados de ambos países, especialmente en ámbitos estratégicos con capacidad para impulsar un crecimiento sostenible y una prosperidad compartida.

La delegación emiratí estuvo integrada por representantes de organismos públicos y empresas privadas de los sectores de la tecnología, los servicios digitales, las energías renovables, la agricultura, la industria alimentaria, la logística, el transporte, la minería, la sanidad, los servicios financieros y las soluciones de seguridad.

La visita forma parte de los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos por ampliar su red mundial de alianzas económicas y comerciales a través del programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), uno de los pilares de la estrategia nacional para fortalecer el comercio exterior no petrolero y profundizar la cooperación con mercados estratégicos de todo el mundo.

El comercio no petrolero entre Emiratos Árabes Unidos y Panamá alcanzó los 186 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento del 49,7 % respecto a 2024 y refleja el creciente dinamismo de las relaciones económicas bilaterales.

Desde su lanzamiento en septiembre de 2021, el programa CEPA ha seguido ampliando la red de socios comerciales de Emiratos Árabes Unidos en Asia, África, Europa y América, contribuyendo a los objetivos del país de reforzar el comercio exterior no petrolero y promover un desarrollo económico sostenible.