Emiratos condena enérgicamente los nuevos ataques de Irán contra Baréin y Kuwait

ABU DABI, 28 de junio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los nuevos ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra el Reino de Baréin y el Estado de Kuwait.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía del Reino de Baréin y del Estado de Kuwait, además de representar una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Reino de Baréin y el Estado de Kuwait, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar su seguridad y estabilidad.