Cinco convoyes de ayuda de Emiratos entran en Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3

ABU DABI, 28 de junio de 2026 (WAM) — Cinco convoyes de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos entraron esta semana en la Franja de Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3. Los convoyes estaban integrados por 68 camiones que transportaban 817 toneladas de paquetes de alimentos y materiales de refugio, como parte de los continuos esfuerzos humanitarios del país para apoyar al pueblo palestino y cubrir sus necesidades esenciales ante la difícil situación que atraviesa el enclave.

El equipo humanitario emiratí desplegado en Al Arish continúa preparando los convoyes de ayuda a través del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos, donde un sistema operativo integrado permite la rápida preparación, clasificación y envío de los suministros para responder al aumento de las necesidades humanitarias en la Franja de Gaza y garantizar la continuidad de la asistencia a los beneficiarios.

Estos convoyes forman parte de los esfuerzos permanentes de Emiratos Árabes Unidos para proporcionar bienes esenciales a la población palestina mediante el envío regular de ayuda humanitaria, contribuyendo a aliviar el sufrimiento de las personas afectadas y a reforzar la respuesta ante las necesidades humanitarias más urgentes.

Operation Chivalrous Knight 3 refleja el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de seguir apoyando al pueblo palestino y pone de manifiesto su consolidado enfoque humanitario de prestar asistencia a quienes la necesitan mediante el suministro de ayuda humanitaria y de socorro, en línea con los valores de solidaridad y responsabilidad humanitaria que promueve el país.