Emiratos participa en el Foro de Líderes Mundiales con motivo del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826

CIUDAD DE PANAMÁ, 28 de junio de 2026 (WAM) — En representación del jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, la ministra de Estado, Noura bint Mohammed Al Kaabi, y el ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, participaron en el Foro de Líderes Mundiales celebrado en Ciudad de Panamá con motivo del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.

Al margen del foro, Al Kaabi y Al Zeyoudi se reunieron con varios altos responsables panameños, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Martínez-Acha; el ministro de Medio Ambiente, Juan Carlos Navarro; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; y el director general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Adolfo Fábrega.

Durante los encuentros, Al Kaabi reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales con la República de Panamá, que este año conmemora el 33.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, iniciado el 9 de marzo de 1993. Asimismo, destacó el desarrollo continuo de los vínculos bilaterales en diversos ámbitos, así como los acuerdos y memorandos de entendimiento que han reforzado el marco de cooperación.

La ministra de Estado señaló que el Foro de Líderes Mundiales, organizado para conmemorar el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, pone de relieve la importancia del multilateralismo para construir un futuro más seguro y próspero para todos.

Al Kaabi añadió que Emiratos Árabes Unidos cree en el fortalecimiento de la cooperación internacional, el fomento del diálogo y la defensa de los principios compartidos como pilares esenciales para promover la paz, la seguridad y la prosperidad mundiales. Además, subrayó que la cooperación entre las naciones sigue siendo el instrumento más eficaz para afrontar los desafíos comunes y construir un futuro más estable, al afirmar: «Somos más fuertes cuando estamos unidos».