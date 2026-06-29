Emiratos expresa su solidaridad con Catar y transmite sus condolencias por la muerte de un ciudadano catarí tras un incidente marítimo

ABU DABI, 29 de junio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha expresado su solidaridad con el Estado de Catar tras la muerte de un ciudadano catarí y las heridas sufridas por otro ciudadano árabe como consecuencia de la caída de metralla procedente de operaciones militares en la zona.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus más sinceras condolencias y su solidaridad a la familia de la víctima, así como al Gobierno y al pueblo de Catar. Asimismo, expresó sus deseos de una pronta recuperación para la persona herida.